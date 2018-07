Com sorte, Roma vence Empoli fora de casa pelo Campeonato Italiano

A Roma contou com a sorte para conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Italiano. Neste sábado, na partida de abertura da segunda rodada da competição, o time da capital italiana derrotou o Empoli por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Carlo Castellani, graças a um gol creditado como contra ao goleiro adversário.

Neste sábado, a Roma entrou em campo sem a sua força máxima, pois o técnico Rudi Garcia preferiu poupar alguns jogadores, como Francesco Totti e o marfinense Gervinho, que só entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo.

Em compensação, o zagueiro Leandro Castan foi titular, assim como o lateral-direito Maicon, que voltou ao time após ser cortado da seleção brasileira durante os últimos amistosos, disputados nos Estados Unidos, em razão de problemas disciplinares.

O único gol da partida saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o belga Radja Nainggolan finalizou rasteiro de fora da área. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Luigi Sepe, do Empoli, para entrar na sua própria meta.

Assim, a Roma chegou aos seis pontos e aguarda o complemento da rodada para saber se algum outro clube também terá 100% de aproveitamento. Já o Empoli sofreu a sua segunda derrota e segue sem somar pontos.

Agora, a Roma volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois vai enfrentar o CSKA Moscou, em casa, na próxima quarta-feira, na sua estreia na fase de grupos.