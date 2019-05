Com Soteldo, Venezuela anuncia lista de pré-convocados para a Copa América

O técnico Rafael Dudamel anunciou, nesta sexta-feira, uma lista de 40 jogadores pré-convocados para a disputa da Copa América, a partir de 14 de junho, com a presença de Yeferson Soteldo, atacante do Santos. A lista definitiva de 23 jogadores será divulgada em 2 de junho.

Caso permaneça na lista final de convocados para a Copa América e os amistosos preparatórios, Soteldo desfalcará o Santos em três duelos do Campeonato Brasileiro, contra Ceará, Atlético Mineiro e Corinthians, e também o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

"A Copa América é um torneio de preparação, tanto com vitória como na derrota. Tenho muita expectativa, mas é preciso muita cautela", afirmou Dudamel, ex-goleiro da seleção. "Nossos jogadores têm passado por um momento muito bom em seus clubes."

Os outros destaques da relação de Dudamel são os consagrados Salomón Rondón, Tomás Rincón e Roberto Rosales, assim como os jovens Wuilkwer Faríñez, Jan Hurtado e Samuel Sosa. Outro nome que chama a atenção é o de Luis Manuel Seijas, afastado há três anos da seleção e com passagem pelo Internacional.

Dudamel revelou que a Venezuela vai treinar em Miami antes de enfrentar Estados Unidos, México e Equador em amistosos como preparação para a Copa América, na qual vai ocupar o Grupo A, juntamente com Brasil, Bolívia e Peru.

Os venezuelanos estreiam na competição em 15 de junho, frente ao Peru, na Arena do Grêmio. Três dias depois o duelo será contra o Brasil, na Fonte Nova, enquanto o jogo final da primeira fase será dia 22, diante da Bolívia, no Mineirão.

Confira a lista previa de 40 jogadores chamados pela Venezuela:

Goleiros: Wuilker Fariñez (Millonarios/Colômbia), Rafael Romo (APOEL/Chipre), Joel Graterol (Zamora) e Alain Baroja (Caraca).

Defensores: Yordan Osorio (Vitória de Guimarães/Portugal), Jhon Chancellor (Al-Alhi/Catar), Nahuel Ferraresi (Peralada/Espanha), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona/Espanha), Williams Velásquez (JEF United/Japão), Ronald Hernández (Stabaek/Noruega), Alexander González (Elche/Espanha), Pablo Bonilla (Portuguesa FC), Roberto Rosales (Espanyol/Espanha), Rolf Feltscher (LA Galaxy/EUA), Luis Mago (Palestino/Chile) y Bernardo Añor (Caracas).

Meio-campistas: Tomás Rincón (Torino/Itália), Júnior Moreno (DC United/EUA), Agnel Flores (Atlético Venezuela), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe/Colombia), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Yangel Herrera (Huesca/Espanha), Renzo Zambrano (Portland Timbers/EUA), Darwin Machís (Cádiz/Espanha), Yeferson Soteldo (Santos/Brasil), Jhon Murillo (Tondela/Portugal), Juan Pablo Añor (Huesca/Espanha), Rómulo Otero (Al Wahda/Arábia Saudita), Luis González (Deportes Tolima/Colômbia), Jefferson Savarino (Real Salt Lake/EUA), Erickson Gallardo (Zamora), Samuel Sosa (Talleres/Argentina) e Adalberto Peñaranda (Watford/Inglaterra).

Atacantes: Salomón Rondón (Newcastle/Inglaterra), Jose Martínez (Atlanta United/EUA), Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima/Argentina), Fernando Aristeguieta (América de Cali/Colômbia), Jhonder Cádiz (Vitoria de Setúbal/Portugal) e Andrés Ponce (Anzhi/Rússia).