Com Suárez em destaque, Liverpool e Chelsea são maioria em seleção do Inglês

SÃO PAULO - O atacante uruguaio Luis Suárez foi eleito neste domingo pala Associação dos Jogadores de Futebol Profissionais (PFA) o melhor jogador do Campeonato Inglês. A duas rodadas do término do torneio, Suárez lidera com folga a artilharia, com 30 gols. Daniel Sturridge, parceiro de ataque e autor de 20 gols, também integra o time ideal.

O Liverpool teve mais um atleta entre os melhores: o meia Steven Gerrard. O Chelsea também conseguiu colocar três jogadores na seleção. Dos 'Blues', foram "convocados" o goleiro Petr Cech, o zagueiro Gary Cahill e o meia Eden Hazard - o meia belga também foi escolhido melhor jogador jovem.

O melhor time do Campeonato Inglês ainda tem os laterais Seamus Coleman (Everton) e Luke Shaw (Southampton), o zagueiro Vicent Kompany (Manchester City) e os meio-campistas Yaya Touré (Manchester City) e Adam Lallana (Southampton).

Na reta final da competição, três times ainda lutam pelo título. O Liverpool é o líder, com 80 pontos. O Chelsea, que bateu o rival por 2 a 0 fora de casa neste domingo, soma 78 pontos. Já o Manchester City tem 77, com uma partida a menos.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Crystal Palace fora de casa. Depois, recebe o Newcastle em Anfield. O Chelsea joga contra o Norwich City no Stamford Bridge. Na última rodada, pega o Cardiff fora.

O City, que pode empatar em número de pontos com o líder, joga três vezes: contra o Everton (fora), o Aston Villa e West Ham (em casa). O time tem vantagem de oito gols de saldo em relação ao Liverpool.