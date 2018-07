Com sub-20, Sport anuncia que abre mão da Copa do Brasil para jogar Sul-Americana

"Diante de um regulamento arcaico, que obriga os clubes a em determinado momento optar entre a permanência na Copa do Brasil ou a participação na Copa Sul-Americana, a diretoria do Sport vem a público anunciar que irá priorizar a busca pelo título internacional", diz o comunicado do Sport.

Pelo que explicou a diretoria, o Sport, que estreia na competição nacional diante do Aparecidense, quarta-feira, em Toledo (GO), vai jogar a competição com uma equipe formada, majoritariamente, por atletas do sub-20. "A medida visa poupar os jogadores titulares de um intenso calendário e mantê-los focados no planejamento institucional", explica.

De acordo com o Sport, a decisão vai de acordo com o planejamento estratégico do clube para 2016, que traça como metas o Brasileirão e a conquista de um título internacional. "A opção pelo torneio sul-americano não causará mudança no planejamento financeiro, já que a Copa do Brasil e a Sul-Americana se equivalem neste quesito", reforça o Sport.

Desde que a Copa do Brasil passou a ser uma competição que começa no primeiro semestre e termina só no fim do ano, suas datas passaram a coincidir com as da Copa Sul-Americana, assim como já acontecia com as da Libertadores. Por isso, os times que disputam a Libertadores entram mais tarde na Copa do Brasil - só nas oitavas de final -, assim com os que chegam às oitavas não podem jogar a Copa Sul-Americana.

Por isso, o principal critério de classificação à Sul-Americana passou a ser: os mais bem colocados do Brasileirão entre aqueles que não estão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sexto colocado no Brasileiro do ano passado, o Sport é o primeiro a ter prioridade nessa vaga.

Caso passe da Aparecidense com seu time sub-20, o Sport entra no caminho de Atlético-GO ou Ypiranga-RS. A última chance de eliminação será na terceira fase, contra Salgueiro, Ferroviária, Fluminense ou Tombense.