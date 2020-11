Com surto de covid-19, Santos aposta em Marinho diante do líder Internacional

Desfigurado por conta do surto de covid-19, que acometeu boa parte do elenco e também o técnico Cuca, o Santos recebe o Internacional neste sábado, às 16h30. No jogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro quer voltar a vencer para não se distanciar dos líderes.

Na rodada anterior, o Santos deixou escapar a vitória nos acréscimos contra o Red Bull Bragantino e ficou no empate por 1 a 1, fora de casa. A equipe da Vila Belmiro aparece no sétimo lugar, com 31 pontos, a cinco do Inter, líder e adversário deste sábado.

Com vários casos do novo coronavírus no plantel, o clube chegou a pedir o adiamento da partida, mas tem a ciência de que as chances de o jogo ser remarcado são quase nulas. A CBF ainda não respondeu ao pedido. Até mesmo o técnico Cuca e os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro foram contaminados. Com isso, quem dirige o time interinamente é o auxiliar Marcelo Fernandes.

No total, dez jogadores contraíram o vírus, sendo seis titulares: o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson, o zagueiro Lucas Veríssimo e os meio-campistas Diego Pituca, Jobson e Jean Mota. Alison, Alex, Sandry e Vladimir são os outros infectados. Além dos contaminados, outra ausência importante é o atacante Soteldo, que está com a seleção venezuelana.

Com tantas baixas, a principal novidade deverá ser o goleiro John. Aos 24 anos, ele vai disputar a sua primeira partida oficial entre os profissionais do clube. O jogador chegou ao Santos em 2011. Desde então, foi ascendendo nas categorias do time. Mas, depois de atingir os profissionais, pouco foi aproveitado.

Ele só atuou uma vez pela equipe, em 2016, quando participou de parte de um amistoso contra o Benfica, na comemoração dos 100 anos da Vila Belmiro. Seu reserva no duelo deve ser o novato Paulo Mazoti, de 20 anos e que vem sendo o titular da equipe no Brasileiro de Aspirantes. Outra possível cara nova é o jovem volante Vinicius Balieiro, do time sub-23. O jogador participou das últimas atividades táticas e é uma opção para o desfigurado meio-campo.

A boa notícia é que o craque do time volta a estar à disposição. Marinho cumpriu suspensão na última partida pelo acúmulo de cartões amarelos e estará em campo. O atacante é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 12 gols, e vai protagonizar o duelo de goleadores contra Thiago Galhardo, líder da artilharia do campeonato, com 15 bolas na rede.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X INTERNACIONAL

SANTOS: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Ivonei, Lucas Lourenço (Guilherme Nunes) e Arthur Gomes; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés (Uendel); Lindoso, Edenilson, Peglow (Praxedes) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Abel Braga.

JUIZ: Savio Pereira Sampaio (DF)

HORÁRIO: 16H30

LOCAL: Vila Belmiro