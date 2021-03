Com suspeita de 11º caso de covid, Corinthians poderá usar lateral de 16 anos

O lateral-esquerdo Lucas Piton apresentou sintomas de covid-19, nesta quinta-feira, na reapresentação do elenco do Corinthians, após o empate no clássico com o Palmeiras, por 2 a 2, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Com isso, a diretoria entrou em contato com a CBF para a liberação de Guilherme Biro, que está com a seleção brasileira sub-18, desde o fim do mês passado em treinamento no Recife.

Guilherme Biro, de 16 anos - completa 17 em abril - assinou em dezembro o primeiro contrato profissional, com validade até o fim de 2023, com multa de R$ 188,5 milhões de euros para o exterior. Para times do Brasil, o valor é de R$ 24 milhões.

Leia Também Campeão mundial sub-17 em 2019 ganha sequência para virar novo reserva de Cássio

O jovem atleta é a opção do técnico Vagner Mancini para o jogo de domingo, às 11 horas, na Neo Química Arena, diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão. O treinador vai decidir a escalação da equipe apenas no sábado.

Além da suspeita de Lucas Piton - cujo diagnóstico sai nesta sedxta-feira -, Cássio, Guilherme (goleiros), Fábio Santos, Fagner (laterais), Raul Gustavo (zagueiro), Camacho, Gabriel (volantes), Ramiro, Vitinho (meias) e Cauê (atacante) são os atletas afastados por causa da covid-19.