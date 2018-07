Com suspeita de fratura na boca, Dagoberto faz exames

O atacante Dagoberto perdeu parte do treinamento desta terça-feira do São Paulo, no CT da Barra Funda, para a realização de exames na boca. O jogador levou uma cotovelada do meia Paulo Henrique Ganso durante o clássico de domingo, vencido pelo Santos por 3 a 2.

Veja também:

Ricardo Gomes admite dificuldades, mas promete luta

Dagoberto está com uma suspeita de fratura na raiz da gengiva. "Ele estava com dores. Se tiver fratura terá de colocar algo para deixá-lo confortável. Atrapalha bastante, mas não o tira da partida", explicou José Sanchez, médico do São Paulo.

Na partida, Paulo Henrique Ganso foi advertido pela arbitragem com um cartão amarelo. E, mesmo com as dores na boca, Dagoberto permaneceu em campo, marcou, de cabeça, o segundo gol do São Paulo no clássico e foi um dos destaques da equipe na partida.