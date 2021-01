Com suspeita de infecção respiratória, Jorge Jesus passa por exames no Benfica

O Benfica comunicou nesta quarta-feira que o técnico Jorge Jesus passa por exames por causa da suspeita de estar com uma infecção respiratória. O clube destacou que a origem do problema em seu treinador ainda não foi descoberta. Sem passar maiores informações sobre seu estado de saúde, a equipe portuguesa amenizou a situação e afirma que não se trata de algo grave. Não se sabe se há suspeita de que o treinador tenha contraído o coronavírus.

Na última semana, um surto da covid-19 atingiu o Benfica, que teve ao menos 17 infectados. "O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia realizando testes médicos por causa de uma suspeita de infecção respiratória cuja origem está nesta altura a ser diagnosticada", afirmou o clube.

Leia Também Éverton e Vlachodimos testam positivo e Benfica chega a 10 jogadores com covid-19

Com o problema de saúde de Jesus, que está realizando exames, o Benfica cancelou a entrevista coletiva que seria concedida nesta quarta-feira, véspera do duelo com o Belenenses, válido pela Copa de Portugal. O clube prometeu divulgar informações atualizadas sobre a situação do técnico.

"O Benfica esclarece que a situação não é grave, porém, obriga ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje, de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que, até lá, seja respeitada a privacidade do treinador", conclui o clube lisboeta.