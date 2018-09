Com suspensão de Emerson, Patric comemora nova chance no Atlético-MG

O lateral-direito Patric deve ganhar nova chance no time titular do Atlético-MG. Com a suspensão de Emerson pelo terceiro cartão amarelo, ele surge como principal opção para o setor no duelo contra o Atlético-PR, segunda-feira, no estádio Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz e motivado por essa oportunidade", disse Patric em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "É fazer o que sei fazer, junto com meus companheiros. Essa confiança que conseguimos resgatar, vem sendo diária, semanal, e a gente consegue refletir para o torcedor, assim como o torcedor para nós", acrescentou.

Apesar de ter ficado de fora da vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 na quarta, Patric pediu a mesma dedicação dos companheiros: "Precisamos de uma sequência positiva para que a gente venha a encostar nos líderes, então, manter esse foco e essa pegada do último jogo será importantíssimo", disse o lateral.

Em relação ao próximo adversário, o lateral-direito disse que espera por um jogo truncado. "Será muito difícil. O Atlético-PR tem jogadores de muita qualidade, jogadores de beirada com muita força. Agora, a vitória retornou ao nosso gramado, ao nosso campo, ao nosso estádio. Isso inflama, a torcida joga junto, então, esse é o momento que a gente quer pegar e não largar mais. Vamos juntos", afirmou.

O elenco do Atlético se reapresentou nesta quinta-feira após a vitória sobre o São Paulo. Os atletas que começaram jogando no triunfo sobre o time paulista fizeram trabalho regenerativo na academia e os demais treinaram com bola.