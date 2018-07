Com suspensões, Roger testa jovens opções nas laterais do Grêmio

A dupla titular das laterais do Grêmio vai cumprir suspensão contra o Avaí, sábado, na Ressacada, em Florianópolis, por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada, contra o Palmeiras.

Para ficar com a vaga na direita, Lucas Ramon, de 20 anos, terá que superar a concorrência de Raul, de apenas 18. Ramon foi contratado há apenas duas semanas, vindo do Londrina por empréstimo. Se levar a melhor na disputa, será titular do Grêmio pela primeira vez. No lado esquerdo, Marcelo Hermes, de 20 anos, faz disputa com Júnior, de 18.

A definição das vagas começará nesta terça, quando Roger deve comandar o primeiro trabalho tático da semana. Nesta segunda, houve apenas treino técnico e físico no CT Presidente Luiz Carvalho. O treinador concentrou as ações no aprimoramento das trocas de passes e finalizações.