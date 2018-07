Com susto de lateral, Grêmio retoma treino após vaga na semifinal O elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta sexta-feira para retomar os treinos após obter uma suada classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho, na noite de quinta. Os titulares contra o Novo Hamburgo fizeram apenas trabalho regenerativo enquanto os reservas foram a campo para um treino físico e técnico.