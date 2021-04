Com Taison à disposição, Internacional quer desencantar na Libertadores

O técnico Miguel Ángel Ramírez terá o recém-contratado atacante Taison à disposição para o jogo do Internacional contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, nesta terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Apresentado na sexta-feira e regularizado, o camisa 10 já treina com o restante do elenco com a missão de ajudar o clube gaúcho a buscar a primeira vitória, uma vez que o Inter foi derrotado na estreia pelo Always Ready, por 2 a 0, na Bolívia. O Táchira, por sua vez, passou pelo Olímpia, do Paraguai, por 3 a 2.

"Está em boas condições. Agora precisamos ver nos treinamentos. Clinicamente está bem, mas veremos ritmo de jogo e condição de jogo", disse Miguel Ángel Ramírez, sobre Taison.

O treinador poupou os titulares na goleada sobre o Esportivo, por 5 a 0, pela última rodada do Gauchão. Ele terá todos os jogadores à disposição. Mas o grupo ficou muito sentido pela derrota inicial, apesar da atenuante do jogo ter sido disputado a mais de 2.700 metros em La Paz, capital da Bolívia. "A derrota foi dolorida", reconheceu Yuri Alberto, demonstrando a vontade do time buscar a recuperação.

Em relação ao Deportivo Táchira, o time do técnico Juan Tolismano tentará esquecer a goleada por 5 a 0 sofrida para o Zulia pela segunda rodada do Campeonato Venezuelano. Sem problemas no time, o Táchira deverá ser o mesmo da estreia na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X DEPORTIVO TÁCHIRA (VEN)

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson e Mauricio; Palacios, Caio Vidal e Thiago Galhardo. Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

DEPORTIVO TÁCHIRA - Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas, Granados; Cova, Flores, Nelson Hernández; Lucas Gómez, Freddy Góndola e Edgar Pérez. Técnico: Juan Tolismano.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).