Com Taison e Geromel, Tite convoca lista final da Copa do Mundo da Rússia

RIO - Fagner e Danilo serão os laterais-direitos da seleção na Copa do Mundo da Rússia. O técnico Tite anunciou na tarde desta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, o grupo de 23 jogadores que tentarão conquistar o hexacampeonato na Copa do Mundo da Rússia, e não apresentou nenhuma grande surpresa.

A maior expectativa era em relação aos laterais-direitos, depois da contusão que tirou Daniel Alves da Copa do Mundo. Tite optou pelos jogadores que mais testou na posição quando não utilizou o seu titular absoluto, casos de Fagner e Danilo.

Assim, a maior novidade da relação foi Taison, o quarto atacante da relação de convocados. Os outros são Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar, que ainda não voltou a jogar pelo Paris Saint-Germain após se recuperar de fratura no quinto metatarso do pé direito.

De resto, Tite manteve a base que construiu durante todo seu trabalho à frente da seleção, o que incluiu a recuperação da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo até levá-la a ser a primeira equipe a se classificar para o torneio na Rússia.

O Brasil estreia em 17 de junho, enfrentando a Suíça, em Rostov On Don. Depois, pega a Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo, e encerra a participação no Grupo E contra a Sérvia, no dia 27, em Moscou.

A seleção brasileira se apresenta no dia 21, próxima segunda-feira, para um período inicial de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Nessa primeira fase, serão realizadas avaliações físicas e os primeiros treinos com bola. Mas o grupo não estará completo. Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool, só se apresentam na Europa, pois em 26 de maio participam da final da Liga dos Campeões da Europa, em Kiev.

A delegação viaja para Londres no dia 27. Na Inglaterra, fará a fase final de preparação até 8 de junho, incluindo um amistoso contra a Croácia, no dia 3, em Liverpool. No dia 9, o grupo viaja para Viena, onde enfrenta a Áustria em 10 de junho. O embarque para Sochi, quartel-general da seleção na primeira fase da Copa, será depois da partida.

Confira os 23 convocados do Brasil para a Copa do Mundo: