Com talento de Luan, Grêmio vence e manda o Cruzeiro para lanterna

Em meio a muita névoa e um frio de 7°C, o Grêmio contou com o talento do atacante Luan para vencer o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no encerramento da nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Luan foi responsável pelas poucas jogadas ofensivas do time gaúcho. Marcou o primeiro gol e chutou para Douglas pegar o rebote e fechar a conta. Fez a diferença em uma partida com muitos erros de passes e fraco futebol. Os visitantes justificaram a queda para a lanterna da competição. Na rara vez que conseguiram chegar ao gol adversário, isolaram uma cobrança de pênalti com o uruguaio Arrascaeta. Terminaram a partida tendo que ouvir gritos de "olé".

O resultado deixou o Grêmio na terceira colocação, com 18 pontos, um atrás do líder Palmeiras. Por causa dos gols pró, o Cruzeiro caiu para a lanterna com apenas oito pontos conquistados. Na próxima rodada, nesta quarta-feira, o time mineiro buscará a reação contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A equipe tricolor recebe o Vitória, na quinta.

O JOGO

O frio em Porto Alegre parece ter travado os jogadores no primeiro tempo. A bola ia de uma intermediária à outra, sem nenhum dos times conseguir criar jogadas de gol. Pelo contrário, abusavam dos passes errados e faltas para interromper o lance. O valente torcedor nas arquibancadas sofria congelado.

Nos 20 minutos iniciais, o único lance que chamou a atenção foi a lesão do zagueiro Wallace Reis, que sentiu a coxa ao recuar uma bola de cabeça para o goleiro Marcelo Grohe. O técnico Roger Machado foi obrigado a fazer a primeira alteração. Entrou Bressan.

Pouco depois, Douglas chutou despretensiosamente de fora da área para tranquila defesa de Fábio. Chance clara de gol mesmo só depois dos 40 minutos, quando Luan decidiu começar a jogar. Na primeira, ele avançou pelo meio, bateu colocado e acertou a trave. Douglas isolou a sobra. Três minutos depois, Luan tocou para Everton na direita e correu na área para cabecear e tirar o zero do marcador: 1 a 0.

O Grêmio também voltou mais ligado para a etapa final e ampliou aos seis minutos. Luan arriscou de longe, Fábio deu rebote e Douglas aproveitou para, de cabeça, mandar para as redes. Roger Machado, no entanto, não teve muito o que comemorar.

Na sequência, ele se viu obrigado a fazer duas alterações de uma só vez. O zagueiro Pedro Geromel sentiu a coxa direita ao dar um pique para ganhar a bola no lado direito. Ao mesmo tempo, Maicon pediu substituição por um problema no joelho. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes entrou na vaga de Geromel e Marcelo Oliveira foi deslocado para a zaga. Jailson substituiu Maicon.

O Cruzeiro teve a chance de diminuir o marcador, apesar do fraco futebol apresentado. Aos 21 minutos, Riascos arriscou de fora da área e a bola bateu na mão de Marcelo Oliveira: pênalti. Mas Arrascaeta foi para a bola e isolou.

Irritado com a falta de criatividade do setor ofensivo, o técnico português Paulo Bento trocou os três atacantes. Entraram William, Bruno Ramires e Allano nas vagas de Alisson, Riascos e Rafael Silva. Não surtiu efeito e quem teve a chance de marcar foi o Grêmio. No último minuto, Giuliano avançou pela esquerda e bateu no ângulo oposto. Fábio se esticou todo para espalmar. A bola ainda tocou na trave antes de sair para escanteio.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 CRUZEIRO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel (Marcelo Hermes), Wallace Reis (Bressan) e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon (Jailson) e Douglas; Giuliano, Luan e Everton. Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO - Fábio; Lucas, Bruno Viana, Fabrício Bruno e Bryan; Lucas Romero, Henrique e Arrascaeta; Alisson (Bruno Ramires), Riascos (William) e Rafael Silva (Allano). Técnico: Paulo Bento.

GOLS - Luan, aos 43 minutos do primeiro tempo; Douglas, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Riascos e Bruno Viana (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).