Com táticas distintas, Grêmio, São Paulo, Palmeiras e América-MG começam a decidir semifinais

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil começam a decidir nesta noite, com os dois jogos às 21h30, as duas vagas na decisão. Grêmio e São Paulo se enfrentam em Porto Alegre, enquanto Palmeiras e América-MG duelam no Allianz Parque. Além de manter o sonho pelo título, a classificação engordará os cofres dos clubes. O campeão da Copa do Brasil receberá R$ 54 milhões em premiação da CBF. O vice ficará com R$ 22 milhões.

O São Paulo visita o Grêmio embalado também pela boa fase no Brasileirão A equipe lidera o campeonato de pontos corridos, com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. Para o duelo desta noite, o técnico Fernando Diniz pode voltar a contar com Luciano, que viajou a Porto Alegre, mas segue como dúvida por causa de lesão muscular na coxa esquerda. No Grêmio, Alisson foi relacionado após ficar dois meses em tratamento de lesão no tornozelo esquerdo. Maicon, por outro lado, segue como desfalque.

O duelo marcará o reencontro entre Renato Gaúcho e Fernando Diniz. O treinador do Grêmio comandou o hoje técnico do São Paulo no Fluminense, em 2002. Eles mantêm amizade desde então e trocaram elogios antes da semifinal da Copa do Brasil. Os dois também são os técnicos mais longevos dos clubes da elite nacional. Renato Gaúcho está no Grêmio desde setembro de 2016. Já Fernando Diniz chegou ao São Paulo em setembro do ano passado.

"Sempre nos demos bem, trabalhamos juntos no Fluminense, nos enfrentamos várias vezes e sempre mantivemos a amizade. Fico contente que ele esteja fazendo um grande trabalho agora no São Paulo, até pouco tempo atrás era mais dos treinadores que estavam desacreditados. Hoje está sendo bem reconhecido o trabalho dele, está de parabéns. Fico feliz por enfrentar um amigo meu, frente a um grande clube, assim como fico orgulhoso de estar à frente do meu grupo aqui no Grêmio que é um grande clube também", disse Renato Gaúcho.

Para Diniz, ter os dois técnicos com trabalhos mais longos na semifinal da Copa do Brasil não vai mudar a mentalidade dos dirigentes de demitir os treinadores. "O Renato não está lá por ser longevo, está lá porque chegou e já ganhou a Copa do Brasil, depois a Libertadores, depois chegou nas semifinais da Libertadores e venceu os estaduais. No São Paulo é um exemplo mais prático e assertivo do que o Grêmio. Eu tive muitos momentos de pressão, mas a diretoria segurou".

Na outra semifinal, o Palmeiras tenta acabar com o sonho do "azarão" América-MG, que está na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.. Considerado o mais fraco desta fase da Copa do Brasil, o time mineiro foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira. O treinador lembrou que o América-MG passou por rivais da elite durante o mata-mata.

"É um jogo importante para nós, a equipe que eliminou o Inter, o Corinthians, é muito organizada. É uma equipe que sabe o que faz, não está na semifinal por acaso. Temos que respeitar 100% nossos adversários, mas somos o Palmeiras e queremos passar de fase", alertou.