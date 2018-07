Com Tchê Tchê titular, Palmeiras goleia Guarani em jogo-treino

O Palmeiras goleou o Guarani por 6 a 2 em jogo-treino disputado nesta quarta-feira, em Atibaia, interior de São Paulo, onde a equipe se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro. A atividade teve como destaques o atacante Barrios, autor de dois gols, e Tchê Tchê, que já apareceu entre os titulares.

O ex-jogador do Audax iniciou o treino como lateral-direito e durante o jogo intercalou posição com o volante Jean, algo que o técnico Cuca pretende repetir durante as partidas. A formação que iniciou o jogo foi: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Jean, Matheus Sales e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Gabriel Jesus e Lucas Barrios.

Jean, Gabriel Jesus e Barrios (duas vezes) marcaram e o primeiro tempo acabou 4 a 1 para o Palmeiras diante do tradicional clube do interior e que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. Algo que chamou a atenção foi a intensa movimentação e troca de passes mesmo quando Cuca mudou todo o time no segundo tempo do jogo-treino, que foi disputado em dois tempos de 50 minutos.

Na segunda etapa, o Palmeiras jogou com Vagner; João Pedro, Fabiano, Thiago Santos e Zé Roberto; Arouca, Gabriel, Moisés e Fabrício; Rafael Marques e Alecsandro. Em seguida, entraram Jailson, Cristaldo, Luan e Erik. Rafael Marques e Cristaldo marcaram e o placar acabou em 6 a 2.

Na zaga, Cuca teve que improvisar Thiago Santos e Fabiano por falta de opção. Roger Carvalho e Edu Dracena ficaram em São Paulo, fazendo tratamento, enquanto Leandro Almeida também não viajou, mas não será aproveitado. O Palmeiras procura clubes interessados no jogador, que tem contrato até junho de 2019.

O colombiano Yerry Mina assinou vínculo de cinco anos e acompanhou de fora o jogo-treino. Ele ainda voltará ao Santa Fe para a disputa das últimas rodadas do Campeonato Colombiano e depois defenderá a seleção na disputa da Copa América, que vai até o fim de junho. Por ter idade olímpica, provavelmente ele também será convocado para disputar a Olimpíada no Rio.

Assim, coube a Fabiano, recém chegado do Cruzeiro, atuar improvisado na zaga e o lateral-direito falhou no lance que resultou no segundo gol do Guarani. Durante o jogo, Fabrício ainda trocou de posição algumas vezes com Zé Roberto.

Ao final da atividade, Rafael Marques destacou o fato do elenco ter se tornado versátil, com vários jogadores atuando em posições diferentes. "O futebol pede isso hoje e não tem como você fechar os olhos para isso. A gente tem que tirar de exemplo o Audax. Apesar de ser uma equipe pequena, mostrou excelente futebol e os jogadores faziam várias funções, como o Tchê Tchê. É importante ter essa vantagem", disse o jogador.

Ainda nesta quarta-feira, Allione e Dudu treinaram no campo separado, pois estão na reta final de recuperação física.