Com técnico ameaçado, Vasco joga contra Nova Iguaçu

As duas derrotas consecutivas, para Botafogo e Volta Redonda, reacenderam a desconfiança quanto Gaúcho ser capaz de conduzir como treinador principal um clube da dimensão do time cruzmaltino. E a sombra está dentro de casa, na figura de Ricardo Gomes, que participa ativamente da tomada de decisões quanto a questões táticas e técnicas.

Gaúcho e Ricardo Gomes decidem em conjunto mudanças no esquema, barrações e rotina de trabalho. Mas o peso dos fracassos recai sobre Gaúcho, que comanda o time no banco de reservas e tem autonomia para tomar decisões durante as partidas.

"Não me sinto injustiçado. Estou preparado para isso e conheço a reação do torcedor. Eles comparecem ao estádio e querem vitórias", disse Gaúcho. "Estou junto com o Ricardo. Ele me ajuda com informações da melhor maneira possível". Se técnicos com vasto currículo têm dificuldades de suportar momentos adversos, imagine um com pouca experiência como treinador principal.

Cientes desse cenário, os jogadores demonstrar apoio. "Eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso, mas o Gaúcho está fazendo um trabalho bem feito. Por causa de uma derrota não podemos pegar o que ele fez e jogar fora. Temos que valorizar. O grupo tem que se unir e só nós, os jogadores, podemos sair dessa situação", comentou o meia Dakson.

Com o emprego a perigo, Gaúcho ainda tem que lidar com um desfalque crucial. O zagueiro Dedé está com a seleção brasileira e não enfrenta o Nova Iguaçu. André Ribeiro forma dupla defensiva. Esta será a única alteração na equipe que foi derrotada, em casa, no último domingo, pelo Volta Redonda.