Com técnico interino e ataque reserva, Bahia enfrenta corintianos em Salvador

O Bahia recebe o Corinthians na Fonte Nova, nesta quarta-feira, às 21h45, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em meio a indefinições. Após a demissão do técnico Guto Ferreira, Cláudio Prates segue comandando a equipe de forma interina e não poderá contar com as principais opções de ataque.

+ Bahia anuncia contratação do centroavante Gilberto, ex-São Paulo

+ Corinthians encara o Bahia para tentar deixar uma boa impressão

Os centroavantes Edigar Junio e Júnior Brumado estão se recuperando de lesões e não têm condições de jogo. Com isso, Kayke permanece como homem de referência. Ele participou do empate por 3 a 3 com o Botafogo, no domingo passado.

Nesta terça-feira, a diretoria apresentou mais um reforço para a posição. Gilberto, com passagens por São Paulo, Internacional e Vasco, já treinou com os novos companheiros, mas ainda não está liberado para entrar em campo.

Claudio Prates confirmou a mesma formação do último jogo e espera pontuar, uma vez que a situação do time na tabela é muito ruim. Com apenas nove pontos, é o 18.º colocado, dentro da zona de rebaixamento.

"É importante vencermos para que possamos terminar esta primeira fase da competição fora da zona de degola", prega o interino, que já sabe que em breve o clube vai apresentar um novo comandante. Paulo César Carpegiani, ex-Flamengo, é o mais cotado para assumi-lo.