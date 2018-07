Com técnico interino, Inglaterra bate Malta e vence a segunda nas Eliminatórias

A Inglaterra não teve dificuldades para vencer a seleção de Malta por 2 a 0, neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres, pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, e manteve os 100% de aproveitamento.

Esta foi a primeira partida do time inglês sob o comando do técnico Gareth Southgate, que assumiu o time até o final do ano de maneira interina após a demissão de Sam Allardyce por conta de um escândalo de corrupção. O interino ainda terá pela frente as partidas contra Eslovênia e Escócia (Eliminatórias) e Espanha (amistoso).

Com o resultado, a Inglaterra chega a seis pontos, na liderança do Grupo F. Malta, por sua vez, ainda não venceu nas Eliminatórias e amarga a lanterna da chave. Neste sábado, Sturridge e Dele Alli fizeram os gols da vitória inglesa.

Diante da 176ª colocada no ranking da Fifa em pleno Wembley, a Inglaterra não deu chances para os adversários e partiu para cima desde o início. Aos oito minutos, Rooney chutou de fora da área e obrigou o goleiro Hogg a fazer boa defesa. Dez minutos depois, Lingard recebeu dentro da área e desperdiçou. Já aos 21, Hogg apareceu novamente para salvar, em finalização de Dele Alli.

A insistência do time inglês surtiu resultado aos 28 minutos. Pela lateral direita, Henderson cruzou na medida para Sturridge cabecear no canto esquerdo e abrir o placar em Londres.

Após o gol, a Inglaterra se manteve na frente em busca de ampliar o marcador. Aos 33, Lingard recebeu cruzamento e testou para nova defesa de Hogg. No lance seguinte, Cahill aproveitou sobra na grande área, mas chutou para fora. Aos 37, enfim, 2 a 0 para os donos da casa. Sturridge tocou para Henderson, que cruzou para Dele Alli na cara do gol. Hogg ainda conseguiu salvar na primeira finalização, mas a bola sobrou novamente para o meia do Tottenham balançar as redes.

Já na segunda etapa, o panorama se manteve o mesmo: a Inglaterra não tinha dificuldades para criar chances e os visitantes dependiam da boa atuação de Hogg para não levar uma goleada. Aos oito, o goleiro defendeu boa cobrança de falta de Rooney. No minuto seguinte, a situação de Malta piorou, pois o lateral Steve Borg acabou expulso após levar o segundo amarelo por falta em Lingard.

Aos 19, Dele Alli encontrou bom passe de calcanhar para Lingard, que avançou e tocou bem para Walcott. No entanto, novamente Hogg apareceu para evitar o terceiro gol inglês. Aos 30 minutos do segundo tempo, a Inglaterra havia finalizado 20 vezes contra nenhuma dos adversários.

Somente aos 35, Joe Hart mostrou que estava em campo. Em cobrança de falta ensaiada, Agius recebeu na ponta direita e chutou firme de primeira, mas mandou em cima do goleiro inglês que segurou a bola sem problemas. No final, a Inglaterra tirou o pé e garantiu a primeira vitória sobre o comando do interino Southgate.