Com técnico interino, Inter de Milão vence lanterna e ganha fôlego no Italiano

Ainda sem um treinador efetivo após a demissão de Frank de Boer há uma semana, a Inter de Milão venceu o Crotone por 3 a 0, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. O placar demonstra um triunfo confortável sobre o lanterna da competição, mas as redes não balançaram até os 39 minutos do segundo tempo.

Esta foi a segunda partida da Inter sob o comando do interino Stefano Vecchi, que estreou com derrota para o Southampton pela Liga Europa, na última quinta-feira. Com a vitória deste domingo, a equipe de Milão foi a 17 pontos no Italiano, ocupando a nona posição. Já o Crotone segue na última colocação, com cinco pontos.

A torcida da Inter de Milão já entrou no estádio insatisfeita com o desempenho da equipe, com diversas faixas contra os jogadores e diretoria do clube. Quando o cronômetro marcava 39 minutos da segunda etapa, a impaciência era grande, com vaias e gritos ofensivos.

No entanto, o time conseguiu superar as dificuldades e abriu o placar com Perisic, em um belo chute cruzado de perna direita. Aos 44 e 45, Icardi balançou as redes duas vezes e garantiu o resultado elástico. Foi apenas a quinta vitória da Inter na temporada 2016/2017.

Com a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Campeonato Italiano só retorna daqui a duas semanas. No próximo dia 20, o Crotone recebe o Torino, enquanto a Inter tem pela frente o clássico contra o Milan, como visitante.

FIORENTINA x SAMPDORIA

Ainda neste domingo, em Florença, a Fiorentina ficou no empate por 1 a 1 com a Sampdoria. Bernardeschi abriu o placar para os donos da casa, aos 37 do primeiro tempo, e Muriel buscou a igualdade, aos 12 da segunda etapa.

O resultado levou o time de Florença ao oitavo lugar, com 17 pontos, enquanto a Sampdoria é a 14ª colocada, com 15.