Com técnico Jorginho de contrato renovado, Vasco enfrenta o Oeste na Série B

Nas primeiras quatro partidas, o Vasco encontrou algumas dificuldades, mas conseguiu vencer e tem 12 pontos, mesma pontuação que o Atlético Goianiense, porém à frente por ter maior saldo de gols. Já o Oeste tem apenas quatro pontos e ocupa a 15.ª colocação. Uma derrota pode colocar a equipe de Itápolis (SP), que tem uma parceira com o Audax, na zona de rebaixamento.

A prorrogação de contrato de Jorginho foi anunciada nesta segunda-feira pelo presidente Eurico Miranda, em virtude do bom trabalho. Apesar de não ter segurado o Vasco na Série A, o treinador conquistou o Campeonato Carioca, ostenta a maior invencibilidade do futebol brasileiro e tem despertado a atenção de outros clubes. Após o Estadual, o Cruzeiro fez uma proposta, que foi rejeitada pelo treinador.

De novo vínculo, Jorginho tenta prolongar a série invicta e garantir o retorno à elite do futebol nacional o mais rápido possível. Para a partida, o treinador segue sem o lateral-direito Madson e o meia Andrezinho, ambos com lesão muscular. A tendência é que eles fiquem à disposição para o jogo de sábado contra o Goiás, no Rio. Enquanto isso, Yago Pikachu e Eder Luís continuam como titular. Jordi também permanece no lugar de Martin Silva, convocado pela seleção uruguaia.

Artilheiro da Série B com sete gols, e também de contrato renovado no início do ano por mais três temporadas, o meia Nenê é a esperança da equipe, mas também tem causado preocupação. Além de ser o jogador com mais faltas sofridas no Vasco, 10 em quatro jogos, o camisa 10 já sofreu dois cartões amarelos e está pendurado. Mais uma advertência resultaria em uma suspensão de um jogo.

Sensação do Campeonato Paulista, com o vice pelo Audax, o técnico Fernando Diniz espera repetir o mesmo sucesso na Série B. Para o jogo, o treinador não poderá contar com o zagueiro Bruno Silva, expulso na derrota para o Paraná por 2 a 1, na última sexta-feira, em Curitiba.