Com técnico novo, Atlético-PR fica no 0 a 0 com Goiás O treinador Ricardo Drubscky teve uma estreia para esquecer no comando do Atlético-PR. Em jogo de nível muito baixo, o time paranaense empatou sem gols com o Goiás, na tarde deste sábado, no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.