Com técnico novo, Criciúma joga contra o Corinthians Vinte jogos para tirar o clube da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É com esta missão que o técnico Gilmar Dal Pozzo chega ao Criciúma e já comanda a equipe diante do Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em partida válida pela 19.ª rodada. Mesmo com o pior ataque e a pior defesa da competição, os catarinenses ocupam a 17.ª colocação, com 17 pontos, e podem sair da zona da degola com um empate se o Palmeiras for derrotado pelo Atlético Paranaense.