Com técnicos no mercado, Santos aposta em Marcelo Fernandes

Mesmo com técnicos renomados no futebol brasileiro como Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, Ney Franco, Vágner Mancini e Vanderlei Luxemburgo livres no mercado, o Santos reafirma a aposta no novato Marcelo Fernandes como treinador. "Marcelo Fernandes está à altura do Santos. Ele conhece o clube. É um estudioso. Estamos muito felizes com o trabalho dele", afirmou o presidente Modesto Roma Junior à TV Santa Cecília, de Santos.

Marcelo Fernandes foi efetivado no dia 12 de março após a demissão de Enderson Moreira. Levou o time ao título paulista, mas mostra altos e baixos no Campeonato Brasileiro com um empate, uma vitória e uma derrota. O treinador afirma que a queda de rendimento se deve ao cansaço do time. "Tivemos partidas desgastantes e o elenco sentiu um pouco".

A efetivação do auxiliar tem também uma explicação financeira. Com salário na casa de R$ 20 mil, Marcelo Fernandes recebe menos de um décimo do que normalmente é pago aos técnicos medalhões.

A prova de que o treinador está com crédito com a diretoria é a chegada de reforços, um pedido de Marcelo Fernandes. Nesta quarta-feira, o atacante Neto Berola foi apresentado como quinta contratação após a conquista do Campeonato Paulista. Os outros foram os meias Rafael Longuine e Marquinhos, o zagueiro Leonardo e o atacante Nilson, que ainda não foi apresentado.