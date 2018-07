Com tempo, Inter faz treino físico na reapresentação

Embalado por uma sequência de três vitórias que renovou as suas esperanças de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Internacional se reapresentou na manhã desta terça-feira no CT do Parque após folgar na segunda-feira, no dia seguinte ao triunfo por 4 a 2 sobre o Coritiba, no Beira-Rio.

Com a semana livre para treinamentos, pois só tem compromissos no próximo sábado, o técnico Abel Braga aproveitou o tempo extra para realizar uma atividade física no gramado do CT, deixando para as próximas atividades a definição do time titular para o duelo com o Cruzeiro, no Mineirão.

Certo mesmo é que o centroavante Rafael Moura e o volante Wellington estarão à disposição do treinador após cumprirem suspensão automática diante do Coritiba. E Abel terá três atividades para definir a formação do Inter para o compromisso em Belo Horizonte - o próximo deles será nesta quarta-feira, às 9h30.

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o Inter tentará aproveitar o confronto direto com o Cruzeiro, válido pela 26ª rodada, para reduzir a vantagem para o time mineiro, que lidera o torneio nacional com 53.