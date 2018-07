Com tendinite, Cássio desfalca Corinthians contra o Vasco

Cássio está fora do jogo desta quarta-feira contra o Vasco, às 22h, na Arena Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino realizado nesta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, departamento médico e comissão técnica do Corinthians decidiram deixar o goleiro de fora da partida. Walter será o substituto.

O goleiro está com uma tendinite na coxa esquerda e o tempo de recuperação entre o jogo do último domingo, contra o Coritiba, e a partida desta quarta-feira foi considerado curto para Cássio entrar em campo 100% fisicamente.

Por causa dessa tendinite, Cássio não suportou os 90 minutos diante do Flamengo, na 13ª rodada, e precisou ser substituído por Walter no intervalo. Entregue ao departamento médico, o goleiro não atuou contra o Atlético-MG e no amistoso com o ABC, em Natal, e voltou à equipe no último domingo.

Depois da partida desta quarta-feira diante do Vasco, o Corinthians ficará dez dias sem jogos, e só retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no dia 9 de agosto. Como o intervalo sem jogos é grande e a lesão de Cássio não é considerada grave, o goleiro deve voltar à equipe no clássico.

Desta forma, o Corinthians enfrenta o Vasco com Walter; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love.