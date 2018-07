Com tendinite na coxa, Cássio não enfrenta o Atlético-MG

Exames realizados nesta terça-feira apontaram que Cássio está com uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda. Assim, o goleiro desfalcará o Corinthians contra o Atlético-MG, sábado, às 21h, no Itaquerão. Ele já iniciou o tratamento na segunda-feira e deve ficar pelo menos uma semana fora de combate.

O goleiro vinha reclamando de dores musculares desde a semana passada e a situação se agravou no domingo, durante o jogo contra o Flamengo, no Maracanã. Cássio não suportou as dores e precisou ser substituído por Walter no intervalo.

Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco no CT do Parque Ecológico, Cássio não foi a campo enquanto que Walter trabalhou com os jogadores reservas. Os titulares apenas correram em volta dos gramados, com exceção de Vagner Love e Renato Augusto, que ficaram na academia fazendo trabalho de reforço muscular.

Outro desfalque do Corinthians para a partida de sábado é o meia Jadson, suspenso. O volante Cristian, recuperado de lesão na panturrilha direita, deve ficar no banco.