Com tendinite, Ygor desfalca o Inter em dois jogos

Ygor está com uma tendinite no joelho esquerdo. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo Inter, ele ficará fazendo fisioterapia durante toda a semana. Assim, não pega nem o São Luiz nem o Santa Cruz, compromisso que o Inter tem no próximo domingo.

Outro jogador do elenco que está machucado é Hélder. O lateral-direito, que tem sido reserva de Gabriel, está com uma entorse no tornozelo esquerdo e a previsão é ele voltar a ficar disponível no fim de semana.

Forlan, que marcou o gol da vitória sobre o Canoas, domingo, vai desfalcar a equipe em três jogos. Ele foi convocado para defender o Uruguai nas Eliminatórias diante do Paraguai, dia 22, e Chile, dia 26. Assim, não pega São Luiz, Santa Cruz e São José.