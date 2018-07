Gabriel Jesus e Dudu são desfalques contra o Inter no Beira-Rio

O Palmeiras terá quatro desfalques para a próxima partida - contra o Internacional, nesta quarta-feira, em Porto Alegre. São eles: os atacantes Dudu e Gabriel Jesus, o meia Robinho e lateral-direito Lucas, que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico deste domingo contra o Corinthians, no Allianz Parque. O treinador Marcelo Oliveira evitou grandes lamentações e afirmou que vai valorizar os jogadores que serão escalados no Sul do País.

"Todos os jogadores do elenco têm qualidade e eles vão nos ajudar. Vamos valorizar aqueles que vão entrar. Seremos capazes de fazer um time forte lá", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o empate por 3 a 3 contra o Corinthians.

Embora não tenha sido escalado no clássico de domingo, o atacante Lucas Barrios deve voltar à equipe nesta quarta-feira. De acordo com o treinador, ele sentiu um desconforto, mas deve se recuperar rapidamente. Allione, que entrou no lugar de Dudu neste domingo, também deve ter uma nova oportunidade.

Embora tenha várias opções no elenco, o treinador lamenta ter de fazer muitas modificações jogo após jogo. "Quando fazemos muitas alterações, atrasamos um pouco a maturidade da equipe. Conseguir o controle do jogo é uma coisa que vem com o tempo", disse o treinador.