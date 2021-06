Com teste negativo para covid-19, Sergio Busquets volta à seleção espanhola

O volante Sergio Busquets testou negativo para covid-19 em seu último exame de PCR e vai retornar ao grupo da seleção da Espanha. A equipe enfrenta a Polônia no sábado, pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa 2020.

"O capitão da seleção nacional, Sergio Busquets, vai se juntar à concentração da Espanha nesta sexta-feira e vai viajar com a equipe para Sevilha uma vez superada a covid-19", informou a Federação Espanhola (RFEF).

Busquets estava afastado da equipe desde 6 de junho, quando deu positivo em um teste de PCR. O resultado obrigou o jogador a deixar a concentração espanhola em Las Rozas, cerca de vinte quilômetros a noroeste de Madri. O jogador “apresentou resultado negativo no último teste e, uma vez cumpridos todos os protocolos de saúde, poderá regressar à seleção nacional nas próximas horas”, acrescentou a RFEF.

Busquets, que treinou sozinho nesse período de isolamento, vai se reencontrar com seus companheiros e viajar a Sevilha. O volante não estará entre os relacionados para partida com os poloneses, no estádio La Cartuja.

O técnico da seleção, Luis Enrique Martínez, deve colocar o volante em campo na última rodada da primeira fase do torneio continental, na próxima quarta-feira, contra a Eslováquia.