Com testes de covid-19, Corinthians inicia preparação para estreia no Brasileirão

Dois dias depois da perda do título do Campeonato Paulista para o Palmeiras, os jogadores do Corinthians iniciaram nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Já pela segunda rodada, o clube paulista enfrentará o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Antes do início do treinamento, como agora é rotina de acordo com protocolos de saúde - desta vez de acordo com a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF -, os jogadores e a comissão técnica realizaram mais um exame para a detecção da covid-19.

Na sequência, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico do último sábado fizeram uma atividade regenerativa na academia do CT. Os reservas e os não relacionados foram ao gramado para o trabalho com bola, comandado pelo técnico Tiago Nunes. Fagner e Luan, que deixaram a final contra o Palmeiras com dores, fizeram tratamento na fisioterapia. O lateral-direito corre o risco mais sério de desfalcar o time em Minas Gerais.

Se Fagner não jogar, a tendência é que Michel Macedo assuma o seu posto. No meio de campo, o chileno Araos e Everaldo brigam por uma vaga no time. Se Tiago Nunes optar pelo atacante, Mateus Vital deve ser deslocado para a posição de Luan. Uma possível escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner (Michel Macedo), Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan (Everaldo ou Araos) e Mateus Vital; Jô.

O atacante Mauro Boselli foi a novidade no treinamento do dia. Recuperado de uma cirurgia no osso da face - após pancada sofrida na última rodada da primeira fase do Paulistão, diante do Oeste -, o argentino fez a sua primeira atividade em campo, mas ainda sem compor o grupo. Seu retorno aos jogos ainda é indefinido.

O elenco volta a trabalhar na manhã desta terça-feira e à tarde viajará a Belo Horizonte para a partida diante do Atlético-MG, que na estreia venceu o atual campeão Flamengo por 1 a 0, no último domingo, em pleno estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.