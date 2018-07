Com Thiago Mendes, Ricardo Gomes relaciona 21 no São Paulo para domingo

O São Paulo fechou neste sábado a preparação para encarar a Chapecoense no domingo, em Santa Catarina, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do decepcionante empate de quinta com o Grêmio, que praticamente acabou com as chances de Libertadores para a equipe, Ricardo Gomes deverá escalar um time sem novidades.

Uma das dúvidas era o volante Thiago Mendes, que deixou o gramado do Morumbi sentindo dores musculares na quinta-feira. O jogador, no entanto, foi avaliado pelo departamento médico e liberado. Assim, seguirá normalmente com a delegação e deve ser titular contra a Chapecoense.

Os desfalques por lesão continuam sendo Breno, Ytalo, Lucas Fernandes, Wesley e Kelvin. Chávez e Luiz Araújo, que levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio na última quinta-feira, aumentam a lista.

Sendo assim, o São Paulo deverá entrar em campo contra a Chapecoense com: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt, David Neres, Cueva e Robson; Pedro (Gilberto).

Veja a lista dos relacionados para o jogo:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Buffarini, Mena, Bruno e Matheus Reis

Zagueiros: Rodrigo Caio, Maicon, Lugano e Douglas

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt, Hudson e Wellington

Meias: Cueva, Daniel e Jean Carlos

Atacantes: David Neres, Pedro Bortoluzo, Gilberto e Robson