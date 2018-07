Com Thiago Silva, Felipão deve mudar a seleção na segunda-feira

GENEBRA - Thiago Silva entra no lugar de Dante. Isso já está certo. E a outra alteração na seleção brasileira para o amistoso de segunda-feira contra a Rússia, em Stamford Bridge, em Londres, pode ser o aproveitamento desde o início de Diego Costa no lugar de Hulk. Além disso, podem acontecer outras três mudanças em relação ao time que empatou com a Itália, na quinta-feira. Kaká pode entrar no lugar de Oscar, Marcelo pode ganhar a vaga de lateral-esquerdo e Jean pode ser testado como lateral-direito.

Apesar de Felipão não ter dito uma palavra sobre Hulk, dificilmente a atuação do esforçado jogador contra os italianos convenceu o treinador. Ele errou praticamente todos os lances que tentou e chegar a pisar na bola, diante do goleiro Buffon, num lance que poderia dar o terceiro gol brasileiro - e consequentemente, a vitória.

Hulk é aplicado taticamente, mas isso Diego Costa também é. Na quinta-feira, o atacante do Atlético de Madrid fez sua estreia na seleção, entrando no segundo tempo, e também quase não apareceu. Mas, quando ele entrou em campo, o Brasil já vinha sendo sufocado pela Itália, situação que não mudou.

Na defesa, afobação de Dante à parte em alguns lances, Thiago Silva é titular absoluto. Não jogou contra os italianos apenas por estar voltando de contusão, ainda fora de forma, e Felipão preferiu dar a ele mais alguns dias para se condicionar um pouco melhor.

O aproveitamento de Kaká desde o início contra os russos pode não ocorrer por três motivos: Felipão não gostou de seu rendimento na meia hora em que esteve em campo em Genebra na quinta-feira. Oscar foi bem apesar de ter perdido a bola no lance que originou o segundo gol italiano, e joga no Chelsea, clube que cederá o estádio à seleção. Felipão define domingo, em Londres, a equipe para o encerramento desta rápida excursão pela Europa.