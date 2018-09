Com time alternativo e reforço de Everton, Grêmio tenta manter sonho de título

O Grêmio entra em campo para encarar o Fluminense neste sábado, às 16 horas, no Engenhão, novamente com uma escalação alternativa. Com as quartas de final da Copa Libertadores na cabeça, o técnico Renato Gaúcho mais uma vez levará a campo uma equipe composta em sua maioria por reservas no duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, porém, o time reserva terá um importante reforço: o atacante Everton. Convocado por Tite para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, ele em breve será desfalque no Grêmio. Talvez por isso, Renato tenha decidido aproveitar a oportunidade de contar com ele em uma partida do Brasileirão e o levou para o Rio.

Everton será um dos poucos a encarar o Fluminense no fim de semana e o Atlético Tucumán na terça que vem, na Arena, pela volta das quartas da Libertadores. Outro que deve viver esta situação é Alisson, que se recuperou de lesão e foi um dos destaques da vitória na ida, em Tucumán.

O Grêmio ainda terá neste sábado dois jogadores frequentemente aproveitados como titulares. Seguindo o rodízio que vem adotando na lateral direita, Renato deve escalar Leonardo Gomes, enquanto Léo Moura será o titular na terça. Por sua vez, o capitão Maicon atuará contra o Fluminense por estar suspenso na Libertadores.

A escalação dos reservas, no entanto, não significa que o Grêmio será presa fácil ao Fluminense no sábado. Pelo contrário, o time gaúcho tem lidado bem com a ausência de seus principais nomes em diversas rodadas e ocupa a quinta colocação no Brasileirão, com 47 pontos, a apenas quatro do São Paulo. Um triunfo neste fim de semana pode colocá-lo de vez na briga pelo título.