Com time aplicado e mais opções, Goiás encara Grêmio para confirmar boa fase

Um time aplicado taticamente é uma das maiores virtudes do Goiás nas três primeiras rodadas. Esta também é a opinião do volante Patrick. O jogador destacou o trabalho feito por Hélio dos Anjos e a forma como o elenco tem assimilado as orientações do comandante. "Estamos fazendo um bom trabalho taticamente, por isso não tomamos gols e lá na frente está tudo acontecendo naturalmente. Tudo que o professor Hélio está passando nós conseguimos fazer da maneira correta", salientou o atleta.

O Goiás não terá Bruno Henrique (suspenso) contra o Grêmio. No entanto, Hélio dos Anjos terá boas novas opções para escalar o time. A começar por Rafael Forster e Patrick, que não podiam defender o time na Copa do Brasil. O zagueiro Felipe Macedo também retorna (estava suspenso) e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa enfim poderá atuar, já que a pena pelo doping terminou na quinta-feira. Outro que poderá atuar será o meia Felipe Menezes, que não pôde atuar diante do Palmeiras.

Patrick atuou nos primeiros meses da atual temporada pelo Caixas, do Rio Grande do Sul, e por isso conhece o adversário deste domingo. "É um time qualificado, muito bom tecnicamente, que tanto se defende quanto ataca com qualidade. Temos que impor nosso ritmo, nos resguardar na marcação que assim não seremos surpreendidos", ponderou o volante.

A boa atuação de Wesley e o elogio do técnico ao jogador aumentam as possibilidades de ele ser escalado contra o Grêmio, já que Bruno Henrique está suspenso. O técnico descartou o esquema com três atacantes e deve definir o esquema antes da partida. "Utilizar três atacantes é circunstancial, eu não sou ''doido''. Vamos voltar para nossa normalidade no domingo, mas saio com dúvidas no ataque", concluiu o treinador.