Com time B, Internacional perde em casa pelo Gauchão

O resultado foi desastroso para o Internacional. Com três partidas realizadas até o momento, o time colorado já acumula duas derrotas seguidas - perdeu no final de semana para o Avenida - e tem apenas três pontos, conquistados na vitória sobre o Novo Hamburgo na estreia. Em sexto lugar no Grupo 1 da Taça Piratini, o primeiro turno do Gauchão, não estaria classificado às quartas de final.

Na sequência da maratona de partidas por causa da participação na fase preliminar da Libertadores, o Internacional joga novamente já neste sábado, às 21 horas, contra o Veranópolis, mais uma vez no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Cerâmica, em terceiro lugar no Grupo 2 com quatro pontos, joga no domingo como visitante, às 17 horas, contra o Canoas.

Em dificuldade por jogar com uma equipe sub-23, o Internacional deu espaços demais ao time de Gravataí, que abriu 2 a 0 no placar no primeiro tempo - com Cidinho, aos 15, e com Rogerinho, aos 31, em uma cobrança de falta. Na segunda etapa, também em uma falta, o clube da casa conseguiu diminuir a desvantagem com Lucas Lima, aos 16 minutos.