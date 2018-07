Com time cansado, Adilson aposta no apoio da torcida Depois de empatar com o Colo Colo na noite de quinta-feira, o time do Cruzeiro passará a maior parte desta sexta na viagem de retorno do Chile e só terá tempo para fazer um treino de preparação antes do segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Ipatinga, no domingo.