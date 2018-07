Com time completo, Croácia faz último treino antes da final da Copa

A Croácia realizou neste sábado, em Moscou, o último treino antes da final da Copa do Mundo. Nos 15 minutos abertos à imprensa, logo no início da atividade, o técnico Zlakto Dalic mostrou que terá todo o time à disposição para a decisão contra a França às 12 horas (horário de Brasília) deste domingo. O atacante Mario Mandzukic, autor do gol que garantiu a vaga na final no último jogo, diante da Inglaterra, mostrou habilidade e descontração brincando com a bola. O treinador reservou parte do tempo para uma conversa com os jogadores.

+ Técnico da Croácia minimiza problemas físicos e garante time preparado para a final

+ Após êxito na Copa, Rússia já pensa em sediar os Jogos Olímpicos

+ Rússia garante que não vai repetir os problemas do Brasil com 'elefantes brancos'

De acordo com a comissão técnica, os últimos treinos têm sido apenas de recuperação em função do desgaste das partidas. Antes do treino, o treinador minimizou os problemas físicos da Croácia após a disputa de três prorrogações.

"Temos pequenos problemas de lesão, mas é uma final da Copa do Mundo. Todos os jogadores estão prontos para se superar. Eles me disseram que estão prontos e que não estão cansados. Tenho certeza de que nenhum vai dizer que não está pronto para disputar a final", disse o treinador em entrevista coletiva neste sábado em Moscou. "Se houver problemas, temos um bom banco de reservas", completou.

Considerando-se o número de minutos jogados, a Croácia jogou uma partida a mais que a França, que venceu todos os seus jogos no tempo normal. Além disso, a França teve um dia a mais de descanso e pôde poupar seis titulares na terceira rodada da fase de grupos, pois a equipe já estava classificada por antecipação às oitavas de final.

Modric é o atleta que percorreu a maior distância até agora na Copa: 63km. Os companheiros Rakitic (62,8km) e Perisic (62,4km) aparecem entre os cinco campeões em percurso percorrido neste Mundial. Completam a lista o francês Kanté (62,6km) e o russo Zobnin, o segundo colocado na lista: 62,9km.