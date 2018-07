Com time completo, Fluminense busca recorde no Recife

Por isso, o técnico Abel Braga não antecipou as férias de ninguém e vai com o que tem melhor à disposição. O atacante Fred, que lidera a tábua de artilheiros com 19 gols, está confirmado. O meia Deco, apesar de recuperado de lesão muscular, não treinou durante a semana por causa de uma virose e foi vetado.

Com Wagner lesionado, as opções de Abel Braga são adiantar Jean e entrar com Valencia na cabeça de área ou lançar o garoto Higor ao lado de Thiago Neves na armação. "Gostei muito da atuação do Jean um pouco mais adiantado no coletivo. Já atuamos assim na vitória sobre o Palmeiras, no Engenhão (no primeiro turno). Até a hora do jogo eu decido", disse o técnico tricolor.

O lateral-direito Bruno e o zagueiro Gum vão cumprir suspensão e serão substituídos por Wallace e Digão, respectivamente. Outra motivação do time das Laranjeiras é superar o recorde de pontos no campeonato com 20 clubes, estabelecido em 78 pontos pelo São Paulo, em 2006. Com 76 até o momento, o Fluminense crava a nova marca se vencer.