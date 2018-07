Cruzeiro finaliza preparação no Recife para enfrentar o Sport

O Cruzeiro já está no Recife e encerrou na tarde deste sábado a preparação para o importante duelo contra o Sport, que ocorre neste domingo, a partir das 18h30, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Brasileirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treino recreativo na Ilha do Retiro, debaixo de chuva, com a presença de todos os 23 jogadores que foram relacionados para o jogo.

A equipe que participou dos treinos táticos realizados na última quinta-feira, do coletivo de sexta-feira e do treino de sábado deve começar jogando contra o time pernambucano. O Cruzeiro treinou com a seguinte formação: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Mena; Willians, Charles, Henrique e Alisson; Marinho e Vinícius Araújo.

O lateral-direito Ceará, contundido, e Fabrício, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a Raposa. Mayke e Mena serão os substitutos.

Com apenas duas vitórias fora de casa na competição, contra Atlético-MG e Vasco, ambos por 3 x 1, o Cruzeiro entra em campo para tentar levar três pontos longe do Mineirão.

"É um momento muito importante, trazer uma vitória fora de casa, quando precisamos tanto dos três pontos. É um fator que vai agregar muito para conseguirmos uma boa sequência no campeonato e definirmos até onde podemos chegar", declarou o goleiro e capitão do time, Fábio, ao site oficial do clube. "É um desafio grande, difícil, mas podemos fazer um bom jogo e trazer a vitória. Esse deve ser o pensamento de todos os jogadores", completou.

Já o meia Alisson, que será titular do time no jogo em Pernambuco, destacou o momento positivo que o adversário atravessa, mas deixou bem claro que o Cruzeiro está bem preparado para superar as adversidades e tentar a vitória.

"É uma equipe de muita qualidade, que está encaixadinha, com jogadores que já jogaram aqui, como o Marlone, o próprio André, que era do Atlético-MG, e está em uma boa fase. É um time que está jogando compactado, certinho, trabalhando muito bem a bola", analisou o armador da equipe mineira.