Com time desfalcado, Atlético-MG recebe o Botafogo em Minas

Apesar de administrar uma série de desfalques, o técnico Levir Culpi ganhou os retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Guilherme, recuperados de lesão, para a partida do Atlético Mineiro contra o Botafogo , neste domingo, 7, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 19.ª rodada do Brasileirão . Em casa, o time busca os três pontos para encostar, de vez, no G4. Hoje ocupa a sexta colocação.

Mesmo comemorando os retornos de dois titulares, Levir Culpi não pode contar com Rever, Emerson, Pedro Botelho, Pierre, Josué, Lucas Cândido, Marion e Maicosuel (lesionados), Jemerson, Alex Silva, Leandro Donizete e André (suspensos) e Diego Tardelli e Douglas Santos (seleções brasileiras principal e sub-21, respectivamente). "São muitos problemas, mas vou formar o time e tentar a vitória em casa", disse o técnico.

Já pelo Botafogo, o time carioca vai tentar manter o bom momento após duas vitórias seguidas - contra Chapecoense e Santos -, além da classificação heroica para as quartas de final da Copa do Brasil, conquistada diante do Ceará na última quarta-feira. Com 22 pontos, inicia a rodada na 13.ª colocação.

A presença do atacante Emerson é dúvida. O atleta teve suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última sexta, e voltou a ter condições de jogo. No entanto, sentiu dores no pé durante um treinamento e vai passar por avaliação médica. O técnico Vagner Mancini lamentou a condição dele, mas segue com expectativa de contar com o atacante.

A novidade no time é a entrada do zagueiro Dankler, improvisado na lateral direita. Com Edílson suspenso, Vagner Mancini resolveu apostar no defensor. "É uma situação nova. Não tínhamos antes a oportunidade de testar nenhum jogador na posição. Mas o Dankler se saiu bem como lateral em jogos-treino e amistosos", justificou.

O Botafogo ainda teve uma perda importante nesta semana. O meia Daniel sofreu uma contusão grave no joelho direito durante a partida contra o Ceará e vai desfalcar a equipe por seis meses. O jogador era peça fundamental no time de Vagner Mancini. A equipe também não conta com Jefferson, que serve à seleção brasileira.