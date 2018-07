Com time do Corinthians misto, Pato deve ser titular diante do Náutico

SÃO PAULO - O técnico Tite indicou que levará o Corinthians a campo diante do Náutico, sábado, na Arena Pernambuco, às 19h30, com uma equipe mista. Sem maiores ambições na tabela, o treinador deve dar descanso aos principais titulares no duelo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A maior novidade deve ficar por conta da entrada de Alexandre Pato. Com uma temporada bem abaixo do esperado e perseguido pela torcida, o jogador deverá ser titular no que pode ser sua última partida pelo Corinthians. O clube teria recebido propostas do exterior pelo jogador e não descarta uma negociação.

Com alguns jogadores no departamento médico e outros exibindo desgaste físico, Tite armou o time em um treinamento nesta quarta-feira com: Walter; Edenílson, Cleber, Felipe e Alessandro; Ralf, Guilherme, Danilo e Rodriguinho; Alexandre Pato e Romarinho. Por enquanto, o treinador tem apenas dois desfalques certos, o zagueiro Gil e o meia Douglas. No entanto, pela escalação utilizada no treinamento, ele indicou que Paulo André, Renato Augusto e Emerson serão poupados e não devem viajar com o elenco.

Caso termine o Brasileirão com um empate contra o lanterna da competição - resultado corriqueiro para o time nesta temporada -, o Corinthians estabelecerá o recorde de igualdades na era dos pontos corridos. A equipe já tem 17 empates - sendo 10 por 0 a 0 - em 37 partidas disputadas.