Com time em má fase na Série B, torcedores do Náutico invadem CT para protestar

Vindo de duas derrotas e dois empates nas últimas quatro rodadas, o Náutico está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Por conta dos resultados ruins, um grupo de torcedores invadiu o CT Wilson Campos, no Recife, nesta sexta-feira, para protestar e pedir mais empenho dos jogadores.

Cerca de 30 pessoas adentraram ao CT enquanto o elenco fazia a última atividade antes de viajar para Maceió, onde enfrenta o CRB, neste sábado, no estádio Rei Pelé, pela 22.ª rodada da Série B. Poucos torcedores estavam de máscaras, desrespeitando os protocolos de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Esse foi o segundo treino sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, apresentado na última quinta-feira.

Leia Também Náutico oficializa técnico Hélio dos Anjos para substituir Gilson Kleina

"O Clube Náutico Capibaribe foi surpreendido, na manhã desta sexta-feira (20), com a invasão de um grupo de torcedores no CT Wilson Campos. Com discurso agressivo e fazendo uso de bombas, eles se direcionaram ao campo 2 do centro de treinamento, onde acontecia o último treino antes da viagem para Maceió. Diante das circunstâncias, a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada pelo clube para garantir a segurança dos atletas, mas os torcedores foram dispersados antes mesmo da sua chegada", informou a diretoria em uma nota oficial.

"O Náutico informa, ainda, que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de atletas, comissão técnica e diretores. A segurança no CT será reforçada com agentes privados e com o apoio da PM. Entendemos que o momento requer união entre todos: atletas, comissão, diretores e, principalmente, torcida. Apenas com o trabalho diário esta situação poderá ser revertida e o Náutico alcançará seus objetivos", completou.

De olho na reabilitação, o Náutico encara o CRB e contará com os retornos Rafael Dumas e Diego Silva que foram liberados pelo departamento médico. Por outro lado, Jean Carlos e Yago Rocha são dúvidas. Atualmente, o clube pernambucano aparece na 17.ª colocação, com 20 pontos.