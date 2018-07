Com time em má fase, Roth pede que vascaínos não compareçam ao Maracanã No momento em que o Vasco passa por sérias dificuldades no Campeonato Brasileiro, o técnico Celso Roth defendeu que a torcida do Vasco não compareça ao Maracanã para apoiar o time no clássico com o Fluminense no domingo, pelo Brasileiro. Desde o início do ano as diretorias de Vasco e Fluminense reivindicam que o setor sul do estádio seja ocupado por suas torcidas e até o momento não entraram em consenso.