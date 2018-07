Com time encaminhado, Guto fecha último treino antes de pegar o Boa

Como costuma fazer, o técnico Guto Ferreira fechou nesta segunda-feira o treino do Internacional na véspera de um confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, porém, o comandante colorado não criou mistério sobre a escalação que entrará em campo diante do Boa na terça, em Varginha.

+ Jéferson ganha disputa com Valdemir e deve ser titular no Inter

Guto impediu a entrada de jornalistas no CT Bola Preta, localizado em Elói Mendes, município vizinho a Varginha. Só que desde a última semana, ainda em Porto Alegre, manteve o esboço do time que entrará em campo para encarar o Boa.

O treinador não poderá contar com quatro jogadores titulares. O volante Rodrigo Dourado e o atacante Leandro Damião estão lesionados. Já Edenilson e Eduardo Sasha cumprem suspensão e, por isso, também são desfalques.

Desta forma, a tendência é que o líder da Série B entre em campo na terça com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Jéferson, Nico López, D'Alessandro e Camilo; William Pottker.

"A única projeção que fazemos é vencer jogo a jogo, buscando sempre os três pontos. Depois do jogo, analisamos a situação que estamos na tabela. A cada vitória ficamos mais perto do nosso objetivo, então temos que buscar vencer em Minas", declarou o treinador colorado.