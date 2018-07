Com time já rebaixado, Nedo Xavier deixa comando técnico do Boa na Série B Com o rebaixamento do Boa para a Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Nedo Xavier optou por antecipar as suas férias e entregou o cargo à diretoria nesta quinta-feira. Faltando três rodadas para o término da Série B, o clube mineiro já está rebaixado, com 24 pontos e na vice-lanterna. Além do time de Varginha (MG), já foram rebaixados o Mogi Mirim e o ABC.