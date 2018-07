São Paulo bate Juventus por 2 a 0 em jogo-treino no CT da Barra Funda

O São Paulo fez nesta quinta-feira o primeiro jogo-treino da temporada e ganhou do Juventus por 2 a 0 no CT da Barra Funda, com gols de Alan Kardec e Michel Bastos. A partida foi a primeira experiência do técnico Edgardo Bauza no comando da equipe diante de um adversário e mostrou o time do Morumbi com algumas características que têm sido pedidas pelo argentino nas atividades.

Escalado no 4-2-3-1, a equipe se mostrou mais compacta, como pede Bauza. Quando a bola estava no ataque, os defensores avançavam até além do meio-campo e a equipe exibiu mais paciência para criar lances de perigo. Os jogadores tentaram manter a posse de bola, alternaram passes e tentaram inverter bastante as jogadas em busca de espaços na defesa adversária.

A equipe titular foi escalada com: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Carlinhos; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec. A partida teve dois tempos de 35 minutos e na etapa final o zagueiro Lucão, o lateral-esquerdo Mena, o meia Daniel e o atacante Rogério também entraram no time. Bauza permaneceu à beira do gramado sentado na maior parte do tempo, sem falar muito com os atletas.

Kardec abriu o placar no primeiro tempo, de pênalti. Depois, Michel Bastos ampliou com um belo gol por cobertura já perto do fim da partida. Breno se destacou nos desarmes e no tempo de bola quando esteve em campo, assim como Ganso deu bons passes e criou várias jogadas. O Juventus pouco ameaçou e escalou como titular o veterano atacante Gil, ex-Cruzeiro e Corinthians.

A formação titular utilizada vai ter como grande mudança a entrada de Lugano. O zagueiro uruguaio trabalha no CT desde quarta-feira e tenta readquirir a forma física para voltar a atuar. O defensor será titular na defesa. Outro possível candidato à vaga de titular é o atacante Kieza, que aguarda a documentação para ser anunciado pela diretoria como reforço.

Mais cedo a equipe reserva do São Paulo realizou outro jogo-treino no CT da Barra Funda. O adversário foi o Nacional. A equipe do Morumbi ganhou por 4 a 0, com gols de Rogério, Lyanco, Reinaldo e Marlon (jogador das categorias de base). O time foi escalado com: Renan Ribeiro (Léo); Auro, Lucão (Luiz Eduardo), Lyanco (Éder Militão) e Mena (Matheus Reis); João Schmidt, Wesley, Wilder (Marlon), Daniel (Caramelo) e Reinaldo; Rogério (Mateus).