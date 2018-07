Com time mantido após 1ª vitória, Ceará tenta surpreender o Inter em Porto Alegre

Depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Ceará não vai ter mudanças para enfrentar o Internacional, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no fechamento da 14ª rodada. O técnico Lisca já antecipou que pretende fazer o time ganhar entrosamento e quer dar moral aos seus titulares.

"Nós vamos precisar de uma postura incisiva para surpreendê-los em campo. Mas estamos bem preparados", garantiu o treinador, animado após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, insuficiente para tirar o time da lanterna, com apenas oito pontos.

Lisca ensaiou, inclusive, a forma que seu time vai atuar diante de um adversário que ele considerar "muito forte e que terá o apoio de sua torcida". Ele acredita que, além do poder de marcação, o time precisará ser mais eficiente no setor ofensivo. "Nós teremos que ser inteligentes com a bola nos pés, aproveitando as chances de finalização", projetou.

Armado no esquema 4-4-2, o Ceará espera pontuar fora de casa mesmo sabendo que ainda não sairá da última posição. Mas o objetivo é terminar o primeiro turno numa colocação mais favorável pra tentar buscar uma arrancada no segundo turno.