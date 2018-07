Com time misto, Vasco derrota Remo e avança na Copa do Brasil O time misto do Vasco encontrou um pouco de dificuldades, mas venceu o Remo por 2 a 1 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O time poderia até empatar para avançar na competição, já que ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, em Belém.