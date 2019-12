Com time misto, Athletico-PR enfrenta Avaí com quarto lugar na mira

Com um time recheado de reservas, o Athletico Paranaense fechará sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Avaí neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada, pela última rodada. O técnico Eduardo Barros, em comum acordo com a diretoria, liberou 16 atletas antecipadamente para as férias, entre eles, o goleiro Santos e o meia Bruno Guimarães.

O treinador também confirmou que contará com o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho. Ambos desfalcaram o clube por praticamente toda temporada por doping. Eles terão a missão de passar experiência aos jovens atletas que completarão a equipe para o duelo frente ao Avaí.

"Nós vamos para Florianópolis com uma equipe bastante modificada, mas os que irão para lá vão representar bem o Athletico, como assim foi em toda a competição. Vai ser uma equipe jovem, com muitos talentos, atletas que têm um futuro promissor pela frente e sabem da responsabilidade de fazer um bom jogo contra o Avaí. Thiago Heleno e Camacho jogam por motivos óbvios", falou o treinador.

Nos treinos que antecederam o duelo, Eduardo Barros indicou duas dúvidas. A primeira entre Bruno Nazário e Tomás Andrade. O primeiro tem uma leve vantagem. Já no ataque Vitinho, que retorna após cumprir suspensão, disputará lugar com Pedrinho, ao lado de Braian Romero e Thonny Anderson.

Campeão da Copa do Brasil, o clube paranaense defende uma invencibilidade de 12 jogos, sendo que a última derrota foi para o Flamengo, por 2 a 0, em 13 de outubro, na Arena da Baixada. O Athletico é o quinto colocado, com 63 pontos, dois a menos do que o Grêmio, quarto colocado.